كاميرات المراقبة تقود امن مراكش لتوقيف لص متخصص في سرقة الدراجات النارية

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الدائرة السابعة ليلة امس الاحد من توقيف ثلاثيني من داخل منزله بحي كنون بمقاطعة النخيل، بعد تنفيذه لعملية سرقة دراجة نارية من داخل احد المنازل بحي بلبكار بمقاطعة كيليز.

وجاء توقيف مرتكب عملية السرقة من طرف عناصر الدائرة السابعة، بعد تقدم الضحايا بشكاية معززة بفيديو رصدته كاميرات المراقبة المتبثة داخل المنزل، ليتم تحديد هوية الشخص الذي قام بسرقة الدراجة النارية.

الى ذلك تم الانتقال لمسكن اللص بحي كنون، ليتم توقيفه وحجز الدراجة النارية، كما تم اقتياده صوب مقر الدائرة من اجل تحرير محضر الايقاف، واحالته على مصلحة الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث معه، قبل عرضه امام جنايات مراكش.

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