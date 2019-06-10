فاجعة بسطات..حمى الغرق متواصلة في صفوف الشباب

محمد منفلوطي_هبة بريس

لم تمر سوى أيام قليلة عن فاجعة الغرق بسد تلي نواحي ابن اجمد اقليم سطات التي أودت بحياة شاب في وقت سابق، حتى لقي اليوم الاثنين طفل قاصر آخر المصير ذاته غرقا وهذه المرة داخل حوض مائي بعين الحداد بدوار المعاريف بني ريتون جماعة بوكركوح قيادة املال أثناء مزاولته للسباحة رفقة زميله.

وأكدت مصادر هبة بريس، على الامر يتعلق بطفل قاصر لم يتجاوز ربيعه السابع، تم انتشال جثته ونقلها صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لاخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على الاسباب الرئيسية التي أفضت الى الوفاة طبقا لتعليمات محكمة الاستئناف بسطات.

عناصر الدرك الملكي بدائرة ابن احمد، وفور توصلها بالخبر هرعت على الفور الى عين المكان وضربت طوقا أمنيا بمحيط الحوض، حيث اشرفت على انتشال جثة الهالك، والاستماع الى افادات بعض الشهود التي من شأنها ان تعزز مجريات التحقيق.

واقعة اليوم تعيد الى الاذهان فاجعات أخريات أودت في وقت سابق وضمن احداث متفرقة بمختلف المناطق باقليم سطات، وهي أحداث مأساوية تتطلب ايجاد حلول آنية لوقف نزيف الغرق الذي ترتفع حماه مع كل اطلالة صيف.

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