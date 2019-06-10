ميدلت : مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادثة سير مروعة

هبة بريس - الرشيدية

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب اربعة اشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الإثنين 10 يونيو، جراء اصطدام سيارتين خفيفتين بالطريق الوطنية رقم 13 وبالضبط بين “ايت خوجمان” و “كراندو” بالجماعة الترابية كرس تعلالين بإقليم ميدلت .

وحسب ما أفاد به مصدر محلي ل”هبة بريس” فإن الحادثة المميتة وقعت جراء اصطدام عنيف بين سيارة من نوع كونگو كان على متنها أسرة تنحدر من الجماعة الترابية الخنك بضواحي مدينة الرشيدية بسيارة من نوع “بيكوب” مما خلف مقتل ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة .

هذا وفور وقوع الحادث، حل رجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تم نقل الضحايا الموتى صوب مستودع الأموات، فيما جرى نقل الجرحى صوب قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

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