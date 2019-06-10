عاجل ..ذخيرة حية تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط (صور+ فيديو )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

حجزت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط صباح اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري ذخيرة حية كانت مخبأة بشاحنة مما خلق حالة من الاستنفار بالميناء .

وحسب مصادر “هبة بريس” فقد عثر على خمسة بنادق وازيد من 1000 خرطوشة مخباة بشاحنة قادمة من اوربا حيث تم اعتقال سائق الشاحنة الحامل للجنسية البرتغالية والبالغ من العمر ازيد من 60 سنة .

واضافت ذات المصادر ان سائق الشاحنة كان ينوي التوجه بالبنادق صوب دولة غينيا بيساو ، حيث تم فتح تحقيق مع المعني بالامر وفق المساطر القانونية المعمول بها.

لحظة حجز خمسة بنادق صيد وذخيرة حية لدى مواطن يحمل الجنسية البرتغالية بميناء طنجة المتوسط (حصري) Publiée par hibapress.com sur Lundi 10 juin 2019

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