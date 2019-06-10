السلام عليكم صفرو..العثور على “متشرد” جثة هامدة في ساقية

ع محياوي – هبة بريس

عثر فلاحون في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، على جثة متشرد غارقة في مياه ساقية في ظروف غامضة بضيعة فلاحية قرب بئر أنزران بصفرو.

وبحسب مصادر ” هبة بريس “، فإن الهالك لم تعرف هويته ، كان يعيش قيد حياته حالة التشرد، متنقلا بين أحياء مدينة صفرو الذين يتخذون من المحلات التجارية و المقاهي موردا لرزقهم عبر التسول .

و فور علمهم بالخبر، انتقلت إلى مكان الحادث السلطات المحلية وعناصر من الشرطة القضائية والعلمية، التي قامت بمعاينة الجثة التي تبين أنها لا تحمل أي آثار للعنف، حيث جرى نقلها على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة التي تبقى غامضة بتعليمات النيابة العامة المختصة.

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