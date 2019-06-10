الدكالي: تم توفير 1000 سرير جديد بالمستشفيات العمومية

هبة بريس ـ و م ع

كشف وزير الصحة أنس الدكالي، عن توفير 1000سرير جديد لمحاربة الاكتظاظ بالمستشفيات.

وأوضح الدكالي ردا على سؤال حول تسهيل ولوج المواطنين للمستشفيات العمومية، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وأثناء عرض إنجازات الحكومة، كشف عن توفير 1000سرير جديد، بالإضافة ل6000 سرير في طور الإنجاز و2000أخرى تتم دراستها.

وأكد الوزير، أن وزارته تعمل بمقاربة مبنية على استخدام أحسن وأنجع للطاقة السريرية وتشجيع طرق أخرى للاستشفاء كالمستشفى النهاري، والذي أصبح متوفرا في 10في المائة من المستشفيات الوطنية، من أجل تقليص اكتظاظ المستشفيات.

وأضاف الدكالي، أن وشدد الوزير، على أن محاربة الاكتظاظ، تمر كذلك عبر تسهيل الولوج برقمنة أخذ المواعيد، وإنهاء لوائح انتظار العمليات الجراحية، من خلال مبادرة “تجفيف لوائح انتظار العمليات الجراحية”.

من جهة أخرى أكد وزير الصحة، أن الوزارة تجاوزت عتبة 50 ألفا من الموارد البشرية، بعد أن ظل هذا العدد في حدود 48 ألفا .

وأوضح الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، أن عدد الأطر الصحية والإدارية بلغ 51 ألفا هذه السنة، لافتا في المقابل إلى أن النقص الحاد والخصاص المسجل في الموارد البشرية سيتم تداركه، لاسيما عبر تخصيص 4 آلاف منصب للقطاع برسم سنة 2019/2018.

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