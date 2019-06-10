لاعب واحد فقط استطاع مراوغة فان ديك هذا الموسم

هبة بريس ـ رياضة

وجد أحد المواقع المتخصصة بإحصاءات كرة القدم أن المهاجم الوحيد الذي استطاع مراوغة المدافع فيرجيل فان ديك قائد منتخب هولندا ونجم ليفربول وأفضل مدافع في العالم، وذلك بعد 56 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال ودوري أمم أوروبا هذا الموسم.

وبحسب موقع “سكواكا” البريطاني، فإن الألماني ليروي ساني، مهاجم مانشستر سيتي، نجح في مراوغة فان ديك بمباراة منتخبي بلديهما في دوري أمم أوروبا.

لمباراة التي جرت ضمن دوري المجموعات بالبطولة الجديدة في 19 نوفمبر 2018، وانتهت بالتعادل 2-2، شهدت مراوغة ساني لفان ديك في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول للمباراة.

يذكر أن البرتغال توجت، يوم الأحد، بأول ألقاب البطولة الأوروبية بعد فوزها في النهائي على هولندا بهدف نظيف.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5