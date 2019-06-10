الخدمة العسكرية .. أزيد من 133 ألف شخصا قاموا بملء استمارة الإحصاء

هبة بريس

أعلن وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية 7 يونيو 2019، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 في المائة.

كما أعلن وزير الداخلية، في بلاغ له اليوم الاثنين 10 يونيو، أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الاثنين 17 يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية.

ومن جهة أخرى، وأمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، قبل متم شهر يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدإ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.

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