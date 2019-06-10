بعد صعوده للدوري الاحترافي.. الرجاء الملالي يبرم ستة تعاقدات و يخطف نجم الوداد‎

هبة بريس – القسم الرياضي

يسارع مسؤولو نادي رجاء بني ملال الزمن للتوقيع لعدد من اللاعبين الذين بمقدورهم إعطاء الإضافة للنادي الصاعد حديثا للبطولة الاحترافية في قسمها الأول بعد موسم شاق توجه باحتلال وصافة دوري الدرجة الثانية خلف ممثل دكالة نهضة الزمامرة.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مقربة من الفريق الملالي أن مكتب الاخير حسم أمر ستة صفقات ، ثلاثة منها تم الإعلان عن هوية اصحابها و أبرزها صفقة نجم أمل الوداد الرياضي اللاعب الشاب محمد حجوي الذي يشغل مركز صانع ألعاب و الذي كان محط أنظار عدد من الفرق المغربية.

و تعاقد ممثل جهة بني ملال خنيفرة كذلك مع الظهير الأيمن لفريق شباب بنكرير المعطي العلالي و الجناح الأيسر لفريق أطلس خنيفرة اللاعب يونس اليوسفي و اللذين وقعا عقودا تمتد على مدى موسمين دون الإفصاح عن قيمة الصفقات.

و إلى جانب هاته الاسماء ، حسم مكتب رجاء بني ملال في هوية ثلاثة لاعبين يشغلون مراكز مختلفة لسد الخصاص الذي يعاني منه النادي ، و يتعلق الأمر بثلاث لاعبين يمارسون في إحدى الأكاديمية المعروفة بالمغرب، في انتظار التوقيع مع صفقات أخرى مستقبلا لتعزيز الترسانة البشرية للنادي بعد عودته لقسم الأضواء.

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