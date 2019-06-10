شباب المحمدية يكرم فرس بحضور أساطير برشلونة

هبة سبور – شفيق عنوري

كرم نادي شباب المحمدية، الذي يمارس في القسم الثاني من البطولة الاحترافية، أمس الأحد، أسطورة الكرة المغربية، ولاعبه الأسبق، أحمد فرس، بحضور ثلة من عمالقة برشلونة عبر تاريخه.

وخاض شباب المحمدية الذي شارك بألوانه عدد من نجوم الكرة المغربية، إلى جاب البرازيلي كافو والكاميروني روجي ميلا، المباراة التكريمية، ضد أساطير نادي برشلونة الإسباني، في مقدمتهم البرازيليين ريفالدو وسوني اندرسون.

ويعتبر فرس الذي حمل ألوان شباب المحمدية في سبعينيات القرن الماضي، أحد أساطير كرة القدم المغربية، حيث كان ضمن الجيل الذي توج بكأس الأمم الإفريقية الوحيدة في تاريخ المغرب سنة 1976، وحصد قبلها بسنة الكرة الذهبية الخاصة بالقارة السمراء.

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