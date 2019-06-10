تكنولوجيا الماء و التطهير تسنتفر المهنيين بإحدى فنادق البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بحضور مهنيين و أكاديميين و خبراء في مجال التطهير و الماء من عدد من دول العالم، تحتضن إحدى فنادق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بداية من يوم غد الثلاثاء و على مدى ثلاثة ايام تظاهرة اقتصادية و بيئية تتعلق تكنولوجيا الماء و التطهير.

و يتعلق الأمر بفعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي لتكنولوجیا الماء والتطهیر المعروف اختصارا ب”سیطو”، بمشاركة عارضین ومهنیین من داخل المغرب وخارجه، حيث أن هذه التظاهرة الاقتصادیة والبیئیة تروم جمع كل الفاعلین الوطنیین والدولیین، حول موضوع الحفاظ على الماء وعلى الطاقة المائیة، إضافة إلى إشراك الشباب في هذه القضیة الحیویة، وتحسیس العموم بأهمیة الماء ضمن مشروع “النموذج الجدید للتنمیة” الذي التزم به المغرب، تنفیذا لتوجیهات الملك محمد السادس.

و سيتم التركيز خلال هاته التظاهرة على مجموع الإكراهات والأزمات الطاقیة والغذائیة والمالیة والبیئیة التي یعاني منها العالم الیوم و التي باتت تفرض التفكیر في نموذج جدید للتنمیة، یقوم على أساس الترویج لاقتصاد أخضر، یتم التعامل من خلاله مع البیئة على أساس أنها مؤهل نحو التطور ولیس عائقا في طریقه.

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