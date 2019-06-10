25حالة غش في امتحانا البكالوريا صباح اليوم بجهة مراكش‎

نُشر بتاريخ :  2019-06-10 - 13:20
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ضاهر محمد؛ مراكش

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، أنه جرى خلال اليوم الأول من اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا (دورة يونيو 2019)، ضبط 25 حالة غش خلال صباح اليوم الأول من الإمتحان، وتتعلق أبرز هذه الحالات بـ”اعتماد” المترشحين على هواتف محمولة ولوحات إلكترونية.

وذكرت الأكاديمية أن الحالات التي سجلت خلال اليوم الأول، توزعت بين 5 حالة غش ثم ضبطها بعد أن قامت بتصوير ونشر موضوع الامتحان عبر مواقع تواصل الاجتماعي بالاعتماد على الهواتف المحمولة ولوحات إلكترونية.

كما تم تسجيل 20 حالة غش أخرى موزعة على مختلف الاقاليم الثمانية التابعة لجهة مراكش آسفي، وهي الحالات التي فتحت بشانها تحقيقات قضائية، في انتظار قرارات النيابة العامة.

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