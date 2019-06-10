عفوا لقجع لم يخلق مشكلا سياسيا إنما أعاد حق المغرب المهضوم كرويا

هبة بريس

حالة من السعار تلك التي أصابت عددا من الجهات المشكوك في انتماءاتها وفي دوافعها، التي قادتها إلى شن هجوم “غريب” على رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، بسبب وقوفه على إعادة حق المغرب المهضوم كرويا، وحفظ ماء وجه الكرة المغربية بشكل خاص والرياضة الوطنية بشكل عام.

مناسبة هذا الحديث، اقدام بعض الجهات المعلومه، على مهاجمة لقجع، بدعوى خلقه مشكل سياسي مع دولة تونس الشقيقة وبين الشعبين المغربي والتونسي، بسبب القرار “المنصف” و”العقلاني” الصادر عن الكاف.

وادعت الجهات المذكورة، التي عملت طيلة اليومين الأخيرين، على نشر تدوينات وتعليقات مسيئة للمسؤول الجامعي وباقي مسؤولي النادي البيضاوي، “ادعت” أن لقجع تسبب في خلق مشكل بين البلدين وإثارة الفتنة بين الشعبين، ناسية أو متناسية أن عدم إنصاف الكرة المغربية والاساءة لأبنائها خلال مباراة الوداد والترجي وبعدها، تعتبر أكبر فتنة وإهانة للشعبين.

وفي هذا الصدد، اعتبر عدد من النشطاء، أن لقجع بذل مجهودات مهمة منذ تعيينه على رأس الجامعة للنهوض بالكرة المغربية في كافة التظاهرات والمناسبات الرياضية الافريقية والدولية.

وقال أحد النشطاء، “لقجع أبان على تميزه وأكد على أنه الشخص المناسب في المكان المناسب، بعدما تمكن من انصاف نادي الوداد والكرة المغربية في أصعب امتحاناتها”.

وأضاف آخر: “رئيس الجامعة شخصية قوية وكفاءة مهمة، تنتظر منا كل التنويه والتشجيع على تحركه الأخير والذي سيساهم في تلميع رياضة كرة القدم افريقيا ودوليا بدل مهاجمته”.

وأكد معلق آخر بالقول:”عفوا لقجع لم يخلق مشكلا سياسيا لكنه أرجع حق المغرب المهضوم كرويا”.

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