الملك يكلف المالكي بتمثيله في احتفالات”الديمقراطية” بنيجيريا

هبة بريس

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ، بعد غد الأربعاء بأبوجا، في احتفالات جمهورية نيجيريا الاتحادية ب”يوم الديمقراطية”.

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه المشاركة تأتي تعبيرا عن مدى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تعززت بالزيارات المتبادلة لجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد بوهاري، وعرفت التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية المتنوعة.

وأضاف البلاغ أن يوم الديمقراطية هو عيد تحتفل به نيجيريا سنويا، يخلد من خلاله الشعب والدولة النيجيرية ذكرى التحول الديمقراطي نحو الحكم المدني بعد 16 عاما من نظام الحكم العسكري.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس محمد بوهاري حرص على تثبيته في يوم 12 يونيو من كل سنة، الذي يوافق ذكرى فوز أول مرشح للرئاسيات النيجيرية، مسعود ابيولة، ضد حكم العسكر، حيث اعتقل وتوفي بالسجن، وعرفت نيجيريا بعد ذلك أحداثا رسخت الاختيار الديمقراطي في ممارسة الحكم.

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