حسناء نهائي الأبطال: “عدد من لاعب ليفربول قاموا بمغازلتي بعد المباراة”

هبة بريس - وكالات

عادت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كينزي فولانسكي، والتي اقتحمت الميدان وهي شبه عارية أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى إثارة الجدل بتصريح جديد حول الواقعة.

وادعت فولانسكي أن بعض عناصر حفظ أمن الملعب طلبوا توقيعها بعد عملية إيقافها، بعد حادثة اقتحام الملعب وذلك خلال حوار أجرته معها صحيفة” ذا صن” البريطانية.

وقالت إنها تخطط لمزيد من الاقتحامات في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لتحقيق مزيد من الشهرة والمال.

وكشفت العارضة الشقراء أن عددا من لاعبي ليفربول قاموا بإرسال رسائل نصية لها، بقولها: “لن أفصح عن أي أسماء، لكن اثنين من لاعبي ليفربول أرسلا لي رسائل خاصة بعد خروجي من أرض الملعب”.

وتابعت: “أحدهم أرسل بعض الرموز التعبيرية مع قلوب لمغازلتي، وآخر أرسل رسالة تقول “لقد رأيتك في اللعبة”.

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