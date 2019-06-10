برحمة ينتقل إلى نادي قطر القطري

هبة سبور – شفيق عنوري

توصل المهدي برحمة، قائد الجيش الملكي، لاتفاق مبدئي مع نادي قطر القطري، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر خاص لجريدة “هبة سبور”، أن قائد الفريق العسكري اتفق مع إدارة نادي القطري، على التوقيع للفريق، لمدة موسمين.

وأضاف المصر ذاته، أن برحمة سيسافر إلى قطر خلال الأسبوع المقبل، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد بشكل رسمي مع نادي قطر.

وكان برحمة محط اهتمام عدد من الأندية المغربية والعربية، أبرزها الرجاء، غير أن اللاعب فضل خوض تجربة خارجية.

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