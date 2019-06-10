الملك يبرق عاهلي الأردن : “نعتز بأواصر الأخوة التي تربط أسرتينا الملكيتين”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للأسرة الملكية الأردنية بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء وللشعب الأردني الشقيق باطراد التقدم والرفاه.

ومما جاء في هذه البرقية “وبهذه المناسبة السعيدة، أعرب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربط أسرتينا الملكيتين، وبالمستوى المتميز الذي يطبع العلاقات المغربية الأردنية القائمة على التعاون والتضامن الوثيقين، والتي نحرص دائما على تمتينها وتطويرها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1