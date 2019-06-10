وزارة التعليم والصحة تحذر معرقلي امتحانات الطب والصيدلة

هبة بريس

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة اليوم الأحد 09 يونيو، بلاغا توضيحيا مشتركا، تبعا للبلاغ الصحفي الصادر يوم الجمعة 7 يونيو 2019 والمتعلق بوضعية كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأفادت الوزارتان، في بلاغهما أنه “تغليبا منهما لمصلحة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التزمت الوزارتان بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي هؤلاء الطلبة”.

وأضاف المصدر، أنه تقرر، بعد استنفاذ جميع سبل الحوار مع ممثلي هؤلاء الطلبة، إجراء امتحانات الدورة الربيعية، وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019.

وقد عملت الوزارتان، وفق البلاغ، على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف كما أنهما لن تتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات.

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