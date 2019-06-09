توقيف عصابة بطنجة متخصصة في اعتراض سبيل المهاجرين الافارقة

نُشر بتاريخ :  2019-06-09 - 23:56
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

 

تمكنت فرقة الابحاث للامن العمومي بمنطقة امن طنجة المدينة من توقيف تلاثة أشخاص يشكلون عصابة متخصصة في اعتراض سبيل المهاجرين الافارقة بغابة الرهراه و تعريضهم للسرقة و الضرب و الجرح بالسلاح الابيض و يتعلق الامر بكل من ( ا. ع) 34 سنة و ( ع.ب) 19 سنة و ( أ.أ) 25 سنة .

المعنيون كانوا يترصدون للمهاجرين جنوب الصحراء المرشحين للهجرة السرية و يعرضونهم للسرقة و الضرب بسلاح ابيض و سرقة مابحوزتهم بغابة الرهراه و منطقة بوخالف .

الموقوفون ستتم احالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول المنسوب اليهم و تقديمهم للعدالة .

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