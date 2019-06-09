صورة مشجع حسيمي أبكت الجماهير المغربية

نُشر بتاريخ :  2019-06-09 - 23:50
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هبة بريس –

تناقلت الجماهير المغربية صورة لمشجع فريق شباب الريف الحسيمي حيث يظهر وحيدا بالمدرجات بعدما تنقل الى مدينة اكادير اليوم الاحد لمؤازرة فريقه امام حسنية اكاير رغم نزوله للقسم الوطني الثاني .

وتفاعلت الجماهير المغربية بشكل ايجابي مع صورة المشجع الحسيمي الذي تحمل عناء التنقل لمسافة طويلة من اجل مؤازرة فريقه رغم مغادرته قسم الصفوة ، وهو ماجعل نشطاء يعنونون الصورة بانها “قمة الوفاء” وتعبير عن روح رياضية نادرة جدا .

يذكر ان فريقي شباب الريف الحسيمي والكوكب المراكشي قد غادرا القسم الوطني الاول . فيما نجا فريق المغرب التطواني من النزول للقسم الوطني الثاني حيث استمر التنافس لاخر دورة من البطولة الاحترافية .

 

 

 

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