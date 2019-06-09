رسميا… انتخاب اسماعيل الجامعي رئيسا جديدا لفريق المغرب الرياضي الفاسي

هبة بريس- خالد العروسي

انتهى صراع المناصب داخل نادي المغرب الفاسي خلال الجمع العام غير العادي الذي عقد مساء اليوم الأحد 09/06/2019 بمدينة فاس ، حيث تم انتخاب إسماعيل الجامعي، رئيسا جديدا للفريق خلفا للرئيس السابق مروان بناني الذي قدم استقالته في نفس اليوم. ،وذلك بعدما وفى بوعده السابق للجماهير الماصوية والذي أكد سابقا أنه سوف يقدم استقالته إن لم يتمكن من تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول.

وتتشكل لائحة المكتب الجديد لفريق المغربي الرياضي الفاسي من :

الرئيس : إسماعيل الجامعي .

هشام الجامعي

خالد الجامعي

عامر الجامعي

مهدي الجامعي

محمد بناني

فيصل الحوات

عماد المراكشي

رضى الزعيم

هشام الكتاني

سليم مكوار

جدير بالذكر : أن فريق المغرب الرياضي الفاسي تبخرت احلامه للمرة الثالثة على التوالي من أجل تحقيق بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول.

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