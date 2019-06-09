المغرب ثالث اكبر سوق للحشيش في العالم وحوالي مليوني مدن على تدخينه

هبة بريس - الرباط

كشف تقرير حديث أن المغرب يعد ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش المستخلص منه في القارة الإفريقية، حيث تفوق قيمة المتاجرة في هذا النوع من المخدرات 3.5 مليار دولار سنويًا، بينما يقدر عدد المدمنين على استهلاك الحشيش في المغرب بنحو 1.7 مليون فرد.

وجاء في التقرير الصادر عن مؤسسة “نيو فرونتير داتا” أن النيجر هي أكبر سوق إفريقية للحشيش بقيمة 15.3 مليار تليها إثيوبيا ب9.8 مليار دولار أمريكي.

وقدّر التقرير عدد مستهلكي الحشيش في افريقيا بـ 83 مليون فرد. فيما حاز المغرب على المرتبة 14 من حيث عدد المدمنين الذي قدر ب1.7 مليون فرد. على عكس نيجيريا التي جاءت أولا ب 20.8 مليون فرد مستهلك للحشيش، ثم إثيوبيا ب7.1 مليون فرد، ومصر ب5.9 مليون مدمن. وغابت الجارة الجزائر عن لائحة الدول العشرين الأوائل لمستهلكي القنب الهندي، كما هو الشأن بالنسبة لتونس وموريتانيا.

كانت ليسوتو أول دول إفريقية تعمل على تقنين الحشيش في عام 2017. ومن المتوقع أن تقوم جارته جنوب إفريقيا بتقنينه رسميا لفائدة المستهلكين البالغين، منذ أن قضت المحكمة الدستورية في العام الماضي بالحفاظ على الزراعة الفردية والاستهلاك الخاص للقنب الهندي.

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