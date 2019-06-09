روطاري أكادير توزع 200 نظارة طبية للتلاميذ المعوزين ضعاف النظر

أحمد وزروتي – هبة بريس

استفاد أزيد من 200 تلميذ بالوسطين القروي والحضري من أبناء المعوزين وذوي الدخل المحدود، من نظارات طبية وزعها عليهم نادي روطاري مارينا بأكادير، في إطار حملة اجتماعية تندرج في البرنامج العام والسنوي الذي سطره النادي خلال هذه السنة.

هذا وقد شملت هذه العملية ثلاثون مؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لأكادير إداوتنان، حيث حضر مديرو المؤسسات التعليمية لتسلم النظارات الطبية من أعضاء النادي.

وثمن مسؤولو القطاع التعليمي بهذه المؤسسات هذه المبادرة الاجتماعية والانسانية لنادي روطاري ، والتي تروم مساعدة التلاميذ ضعاف البصر على متابعة دراستهم بشكل عادي إلى جانب زملائهم بالفصل.

تجدر الإشارة إلى أن السنة الحالية عرفت أنشطة متميزة لنادي روطاري مارينا أكادير، ألقت بظلالها على حديث العام والخاص، اعتبارا لقيمة هذه الأنشطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم قافلة طبية ضخمة إلى منطقة إداوكنظيف والتكفل بالعمليات الجراحية لبعض المرضى، وكدا تنظيم أمسية رمضانية لجمع التبرعات من أجل كسوة العيد للأطفال المعوزين وساكني القرى النائية.

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