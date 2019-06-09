حسنية أكادير تفوز على الحسيمة وتضمن الرتبة الثالثة المؤهلة لاقصائيات افريقيا

أحمد وزروتي – هبة بريس

فاز فريق حسنية أكادير مساء اليوم الأحد 9 يونيو على فريق شباب الريف الحسيمي برسم الدورة الأخيرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم بهدف للاشيئ.

وتدخل حسنية أكادير غمار هذه المقابلة راغبة في الحصول على الرتبة الثالثة المؤهلة للإقصائيات الافريقية، والتي يحتلها الفريق المسفيوي بعد كل من الوداد بطلة النسخة الحالية، ووصيفتها الرجاء.

من جهة أخرى دخل لاعبوا الريف الحسيمي هده المواجهة محبطين بعد نزول فريقهم إلى القسم الثاني بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة. ودخل فريق حسنية أكادير في آخر مقابلة من مشواره الكروي لهذا الموسم بالتشكيلة التالية:

الحواصلي، الرامي، الصادقي، قاسمي، أوبيلا، أيت محمد، الخنبوبي، أزكان، بناني،الكيماوي، البركاوي.

في حين دخل الفريق الحسيمي بالتشكيلة التالية: نمير، الناجي، الادريسي، خضروف، غافولي، البحري، خادو، السعيدي، احميدوش، الخليفي، اشحشاح.

في بداية الشوط الأول أظهر الفريق السوسي عزيمة قوية لتسجيل الأهداف من خلال محاولات قام بها كل من كريم البركاوي و إدريس بناني، غير أن دفاع الفريق الريفي أبدى مقاومة شرسة لإبعاد الخطر عن مرمى فريقهم، إلى أن أتت الدقيقة 14 حيث تمكن البركاوي من تسجيل الهدف الأول من خلال ضربة ثابتة خارج مربع العمليات.

خلال الجولة الثانية، وبعد طرد اللاعب قاسمي في نهاية الجولة الأولى، والصادقي في الدقيقة 74حاول الفريق الريفي استغلال النقص العددي للفريق الخصم عبر القيام بهجمات مركزة وأخرى مضادة لتسجيل هدف التعادل، لكن الحواصلي وطاقم الدفاع كانوا بالمرصاد لافشالها، لينتهي اللقاء بهدف لصفر لحسنية أكادير لتحتل معها الرتبة الثالثة الضامنة للمشاركة في الاقصائيات الافريقية بعد خسارة أولمبيك آسفي أمام برشيد بهدفين لواحد.

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