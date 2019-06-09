برلمانية عن البيجيدي :” الاساتذة رفضوا التوقيع على محضر الغش وبعض الكلاب المسعورة لازالت تنبح “

هبة بريس – الرباط

بعد الجدل الذي رافق ضبط برلماني عن حزب العدالة والتنمية في “حالة غش” بتحوزه على هواتف نقالة اثناء اجتيازه امتحانات البكالوريا ، سيما أن المعني بالامر ينحدر من مؤسسة تشريعية ، خرجت برلمانية عن نفس الحزب لتهاجم “الراي العام ” الذي انتقد “اقشبيل”.

وكتبت سعاد بولعيش في تدوينة فيسبوكية “الأساتذة رفضوا التوقيع على محضر الغش والإدارة قامت بإرجاع الهواتف للمعني بالامر وبعض الكلاب المسعورة والجائعة ما زالت تنبح للأسف”

وكانت لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب، قالت بانه بناءا على التوضيح الأولي للمعني بالامر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد احالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فانها تعلن انه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب اليه.

هذا ويشار الى البرلماني البيجيدي ضبط في حال غش، صباح اليوم السبت، خلال اجتيازه لامتحان الفرنسية باعدادية العرفان بمدينة الرباط.

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