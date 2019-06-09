فاس.. مستشار غاضب من البيجيدي يلتحق بالأحرار

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ع.المحياوي - هبة بريس
أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” أن مستشارا عن حزب العدالة و التنمية بجماعة اولاد الطيب التابعة ترابيا لعمالة فاس قد إلتحق بالحمامة ، بعد لقاء جمع المستشار عن البيجيدي بضيعة البرلماني رشيد الفايق عن حزب التجنع الوطني للاحرار كما توضح الصورة .
و أضاف ذات المصدر، أن المستشار “الغاضب” الملتحق بحزب الحمامة يعتبر من الوجوه البارزة بحزب العدالة والتنمية بفاس ، حيث أسر لرشيد الفايق برغبة عدد من الاعضاء بحزب المصباح التوجه صوب احزاب اخرى بسبب الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير وتسيير الحزب الحاكم للشان المحلي بالعاصمة العلمية .
وينتظر ان تكشف الامانة الجهوية لحزب العدالة والتنمية عن طبيعة قرار التحاق المستشار الجماعي بحزب الحمامة وخلفياته .
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