فاس.. مستشار غاضب من البيجيدي يلتحق بالأحرار

نُشر بتاريخ :  2019-06-09 - 20:40
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ع.المحياوي - هبة بريس

أفادت مصادر ل ” هبة بريس ”  أن مستشارا عن حزب العدالة و التنمية بجماعة اولاد الطيب التابعة ترابيا لعمالة فاس قد إلتحق بالحمامة ، بعد لقاء جمع المستشار عن البيجيدي بضيعة البرلماني رشيد الفايق عن حزب التجنع الوطني للاحرار كما توضح الصورة .

و أضاف ذات المصدر، أن المستشار “الغاضب” الملتحق بحزب الحمامة يعتبر من الوجوه البارزة بحزب العدالة والتنمية بفاس ، حيث أسر لرشيد الفايق برغبة عدد من الاعضاء بحزب المصباح التوجه صوب احزاب اخرى بسبب الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير وتسيير الحزب الحاكم للشان المحلي بالعاصمة العلمية .

وينتظر ان تكشف الامانة الجهوية لحزب العدالة والتنمية عن طبيعة قرار التحاق المستشار الجماعي بحزب الحمامة وخلفياته .

 

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