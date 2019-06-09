سطات.. التحقيق مع زوج على خلفية وفاة زوجته في ظروف غامضة

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بسطات، وضعت زوجا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، للتحقيق معه حول ظروف وملابسات وفاة زوجته داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني متأثرة بجروح أصيبت بها في وقت سابق.

وأضافت ذات المصادر، أن مسطرة اعتقال الزوج جاءت بناء على ما تم تداوله من أخبار وسط أقارب الهالكة مفادها أن صراعا نشب بين الطرفين لتسقط الأخيرة مغمى عليها، في الوقت الذي أكد فيه الزوج أن زوجته تعاني من مرض الصرع، ليتم نقلها صوب المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية ومنه تم وضعها بقسم العناية المركزة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم الأحد، مما حدا بعناصر الدرك الملكي توقيف الزوج للتحقيق معه والاستماع إلى تصريحاته في النازلة.

التحقيقات التي ستباشرها عناصر الدرك الملكي بسطات تحت اشراف النيابة العامة مع الزوج، كفيلة لفك لغز الوفاة وإماطة اللثام عن ظروف وملابسات هذه الواقعة في انتظار وصول تقارير التشريح الطبي الذي من المنتظر ان تخضع له جثة الهالكة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0