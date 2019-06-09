درك شفشاون يوقف اربعة اشخاص لصلتهم بحرائق هكتارين من الغابة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قادت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي بشفشاون الى الوصول لاربعة اشخاص يشتبه في صلتهم بحرائق اندلعت في هكتارين من المساحة الغابوية بضواحي منطقة الجبهة.

هبة بريس كانت قد نشرت خبر اندلاع حريق كبير نشب في غابة أرغازن منذ أيام قليلة أتى على مساحة غابوية مهمة تصل إلى هكتارين بضواحي الجبهة .

مصادر متطابقة افادت أنه بعد اطفاء الحريق من طرف عناصر الوقاية المدنية، قامت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق لمعرفة المسبب الرئيسي له.

وقادت التحقيقات إلى توقيف 4 أشخاص، يُشتبه في كونهم هم من قانوا بإشعال النار بشكل متعمد، ويجري معهم تحقيق في القضية

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