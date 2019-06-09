بتنسيق مع الديستي امن طنجة يطيح باكبر مروج للقرقوبي

هبة بريس – مكتب طنجة

اقدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت شمال بوست بنسخة منه، فإن عمليات التفتيش، المنجزة في إطار هذه القضيةن أسفرت عن حجز 24 ألف و221 قرص من مخدر الإكستازي، وثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وسيارة خفيفة، علاوة على مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات ترويج المخدرات.

وحسب ذات بلاغ ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات الاتجار في المخدرات