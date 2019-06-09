صحيفة: باريس سان جيرمان يقترب من ضم غريزمان

هبة بريس ـ وكالات

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية النقاب عن قرب انضمام النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى باريس سان جيرمان، بعد لقائه برئيسه ناصر الخليفي، والتوصل معه إلى اتفاق للعب مع الفريق الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الاتفاق بين غريزمان وباريس سان جيرمان تم بالفعل، لكن التوقيع الرسمي لن يكون حتى الأول من شهر يوليو المقبل، حيث سينخفض الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً.

ويعد ما كشفته الصحيفة الكتالونية نسفاً للتقارير التي تحدثت عن قرب انتقال اللاعب إلى برشلونة منذ إعلان الفرنسي الدولي رحيله عن أتلتيكو مدريد قبل ثلاثة أسابيع.

وكان غريزمان ألمح، أمس، في مقابلة مع قناة “تيلي متان” الفرنسية إلى أن مستقبله محسوم فعلاً، وأنه يعلم أين سيلعب في الموسم المقبل.

وقضى غريزمان في صفوف أتلتيكو مدريد خمس سنوات، قادماً من ريال سوسيداد عام 2014، مقابل 30 مليون يورو، ولعب مع الروخي بلانكوس 256 مباراة، نجح بتسجيل 133 هدفاً وصنع 50 هدفاً.

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