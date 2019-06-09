مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل

نُشر بتاريخ :  2019-06-09 - 15:29
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هبة بريس ـ رياضة

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن اليونايتد ينوي التقدم بعرض لضم بيل على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 25 مليون إسترليني، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في أن يقوم بيل بخفض قيمة راتبه الأسبوعي البالغ 600 ألف إسترليني.

وزادت فرص رحيل بيل عن النادي الملكي هذا الصيف، بسبب تذبذب مستواه مع الميرنجي في الموسم المنتهي، بالإضافة إلى عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى مقعد المدير الفني لريال مدريد.

وتؤكد تقارير إسبانية أن زيدان ينوي إرسال بيل للتدريب مع فريق الشباب، إذا رفض الرحيل عن ريال مدريد في الموسم المقبل.

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