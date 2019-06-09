سطات…امتحانات الباك تستنفر مصالح الأمن ومدبري القطاع

محمد منفلوطي_هبة بريس

لاحديث اليوم داخل ردهات مصالح المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، إلا عن ضرورة التعبئة واليقظة لانجاح محطة امتحانات الباكالوريا في دورتها العادية ضمانا لتكافؤ الفرص وتوفير المناخ اللائم للممتحنين، إذ كشفت مصادر هبة بريس عن حالة من الاستنفار القصوى التي تسود بمحيط مقر المديرية الاقليمية للتعليم بسطات منذ أمس السبت، حيث شوهد العديد من العناصر الامنية والدرك الملكي فيما أشرف المدير الاقليمي محمد زروقي شخصيا على تتبع مراحل نقل وتوزيع أوراق الامتحانات بمختلف مراكز الامتحانات بالاقليم وفق خطة محكمة جندت لها العديد من مواردها البشرية لانجاح هذا الاستحقاق الوطني ضمانا لتكافؤ الفرص.

هذا وقام المسؤول الإقليمي عن قطاع عن التعليم رفقة معاونيه بجولات ماراطونية منذ فجر أمس السبت من أجل الحرص على تعزيز آليات المراقبة باعتماد فرق متحركة إقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الالكترونية مزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط ومنها الهواتف المحمولة المحظور حملها داخل فضاءات الامتحان.

حالة من الاستنفار هاته برأي العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بالاقليم ، تروم ضمان تكافؤ الفرص بين صفوف الممتحنين وتوفير الظروف اللازمة لذلك، وهو ما يتطلب من كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين تكثيف الجهود لانجاح هذا الاستحقاق الوطني.

هذا وقد ثمنت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات على لسان مسؤولها الأول، مجهودات مواردها البشرية ومشيدة بمواكبة السلطات العمومية والترابية ووسائل الاعلام على مواقفهم النبيلة وانخراطهم الجدي لانجاح هذا الاستحقاق.

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