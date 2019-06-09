رجلان مسنان يقضيان نحبهما في قعر بئر مهجور بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

لقي رجلان متقدمان في السن، أمس السبت، مصرعهما في قعر بئر في أرض فلاحية بتراب جماعة “اثنين شتوكة” بإقليم الجديدة، حوال 30 كيلومترا شمال عاصمة دكالة.

وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن رجلا يبلغ من العمر 82 سنة، أراد أن يعيد استغلال بئر مهجور، كائن وسط أرض فلاحية اقتناها بتراب جماعة “اثنين شتوكة”. حيث استعان ب8 رجال من أبناء الدوار، ضمنهم أفراد من أسرته. ومساء أمس السبت، في حدود الساعة الثانية ظهرا، تم إنزال مالك البئر، بواسطة حبل إلى البئر بعمق 26 مترا، لتنقيته من النفايات والأتربة المتكدسة في قعره، والتي حملها في دلو جره معاونوه إلى الأعلى. لكن سرعان ما انقطع صوت مالك البئر، رغم تكرار المناداة عليه من قبل مساعديه. ما حدا بأحدهم وهو من أفراد أسرته، ويبلغ من العمر 78 سنة، إلى النزول إلى قعر البئر.. لكن سرعان ما انقطع بدوره صوته.

وقد سارع أبناء الدوار المتجمهرين عند البئر، إلى إشعار السلطات. وقد حضرت لتوها دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “اثنين شتوكة”، التابعة لسرية الجديدة. واستعان المتدخلون الدركيون بعناصر الوقاية المدنية، الذين استعملوا المعدات اللازمة، للنزول إلى قعر البئر، وانتشال وإخراج الرجلين المسنين اللذين كانا عبارة عن جثتين هامدتين، تغير لون وجهيهما إلى الأخضر. ما يؤشر على كونهما قضيا نحبهما اختناقا.

هذا، وقد تم، بتعليمان من النيابة العامة المختصة، إحالة جثتي الضحيتين على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، لإخضاعهما للتشريح الطبي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0