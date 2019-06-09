الصين تطلق تحذيراً لشركات التكنولوجيا الكبرى

هبة بريس ـ وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحكومة الصينية استدعت مؤخراً مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا؛ لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في الصين.

وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز”، السبت، أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأمريكيتان “ديل” و”مايكروسوفت” والكورية الجنوبية “سامسونغ”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

الصحيفة ذكرت أن استدعاء الحكومة الصينية لهذه الشخصيات كان لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.

وأوضحت أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأمريكية بأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أمريكية وصينية “أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد”، مؤكدة أن “الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب”.

وكانت شركة “فيسبوك” أعلنت، الجمعة، أنها ستحرم “هواوي” الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي.

وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأمريكي بمنع تصدير التكنولوجيا إلى “هواوي”.

جدير بالذكر أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضاً على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، فضلاً عن إدراج الإدارة الأمريكية عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” في قائمتها السوداء.

والخميس الماضي، حذر ترامب من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر.

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