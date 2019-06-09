مظاهرات في الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

هبة بريس ـ وكالات

أفاد شهود عيان بأن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بحري.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة إلى 115 شخصا.

وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر “ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر”.

وقرر الاتحاد الأفريقي، يوم الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، وذلك بعد فض قوات الأمن لاعتصام القيادة العامة بالخرطوم، يوم الاثنين الماضي، والذي أسقط عشرات القتلى والجرحى.

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