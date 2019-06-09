لفتيت يحدث 31 جماعة إنتخابية جديدة بـ6 عمالات

هبة بريس ـ الرباط

أصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أولى قراراته منذ عودته من فترة النقاهة، وهي جملة من القرارات التي تمهد للاستحقاقات القادمة المقرر اجراؤها في 2021.

وصدرت بالعدد الأخير رقم 6782 ، من الجريدة الرسمية قرارات لوزير الداخلية عبد الوافي، تقضي بإحداث 31 جماعة برسم حدود بـ6 عمالات ودوائر جديدة.

وأظهرت ذات المعطيات أن مقص أم الوزارات شمل إعادة رسم حدود الجماعات بصفرو وسيدي قاسم وخريبكة والصويرة وسطات والعرائش.

المصدر ذاته شدد على أن تقطيع الداخلية الذي يجري بناء على قانون مبادئ التقطيع الانتخابي خصوصا المادة السابعة منه يتوخى تحديد حدود الجماعات الجديدة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جديد.

المصدر نفسه، كشف أن قرارات لفتيت تشكل الدفعة الأولى من القرارات القادمة التي تعيد النظر في التقطيع الانتخابي والاداري للجماعات الترابية.

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