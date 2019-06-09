خلاف بين شقيقين ينتهي بجريمة قتل في أزيلال

هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر جيدة الاطلاع ان ساكنة “امزرون” بإقليم أزيلال، أمس السبت، اهتزت على خبر وقوع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة على يد شقيقه.

وقالت ذات المصادر ان نزاعا حادا وقع بين شقيقين، تطور إلى ملاسنات حادة ثم تشابك بالأيادي، حينها وجه أحدهما لشقيقه ضربة قاتلة بواسطة سكين، عجلت بوفاته على الفور، وتركه مدرجا في دمائه، ثم هرب.

وعرف مكان الجريمة حالت استنفار لمختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي، والتي عملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

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