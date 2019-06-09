الفيفا يعتمد تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم

هبة بريس ـ متابعة

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، برئاسة جياني إنفانتينو، تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم، اليوم السبت، ليتم تطبيقها في جميع المسابقات على مستوى العالم اعتباراً من 1 يونيو الجاري.

وكانت أول التعديلات على قانون إسقاط الكرة، بحيث إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر مَن لمس الكرة قبل إيقافها.

وأقر (الفيفا) عدم السماح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكساً.

في عقوبات الاحتفال بالهدف، فالعقوبة التي تصدر من الحَكم بعد الاحتفال غير القانوني (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تزال.

وبالنسبة لركلة المرمى، فقد تم السماح للاعب باستقبال الكرة من زميله حارس المرمى حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، لأن ذلك سيساعد على السرعة باللعب.

وسمح “الفيفا” للفريق الذي سيفوز بقرعة الحَكم بأن يكون له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه (سابقاً إذا فاز بالقرعة يختار المرمى الذي يهاجم عليه).

وبشأن تغيير اللاعبين، فعلى اللاعب الذي يُستبدل مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، حتى لا تتم إضاعة الوقت.

وعن ضربات الجزاء، فإنه بإمكان مُنفِّذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ، وغير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشِّباك، ويجب أن يضع على الأقل جزءاً من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

وفي حالة لمس الكرة لليد، فإن أية لمسة يد تعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد. وبالنسبة للإنذارات، إذا قرر الحَكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر صنع فرصة تسجيل، فالحَكم يمكنه تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة، حيث كان القانون سابقاً إذا قرر الحَكم إشهار بطاقة حمراء فإنه يُوقف المباراة.

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