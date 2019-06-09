حالة الطقس : ظهور سحب مصحوبة بقطرات مطرية ورعد فوق المرتفعات

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، ظهور سحب منخفضة كثيفة فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق السواحل الأطلسية الوسطى، حيث ستكون مصحوبة ببعض القطرات المطرية محليا عند طلوع النهار، إضافة إلى تكون بعض كتل الضباب خلال الصباح والليل فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستنمو سحب غير مستقرة شيئا ما خلال الزوال، ستكون مصحوبة بقطرات وبرعد محليا فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وشرق الريف، حيث من المحتمل أن تصل أثناء الليلة الموالية إلى المنطقة الشرقية، فيما ستتمركز سحب منخفضة نهارا فوق السواحل الوسطى، وستبقى السماء صافية نسبيا عموما بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من الشمال بشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى أحيانا غربية عموما بباقي الجهات، مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و15 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وبالسواحل وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و34 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، والسهول الغربية للأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وشمال وشرق الأقاليم الجنوبيةن وما بين 34 و39 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وسيدي إفني وما بين كاب بارباس والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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