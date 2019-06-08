نزاع عائلي حول أرض فلاحية يتسبب في مقتل أخ نواحي تاونات

خالد لعروسي - هبة بريس

اهتز دوار النمالة بجماعة واد جمعة بإقليم تاونات صباح يوم الجمعة 07/06/2019 على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، نتيجة شجار نشب بين ثلاث اخوة و أبنائهم على أرض فلاحية.

وحسب مصادر محلية ، فان واقعة الجريمة جرت فصولها بعد نزاع نشب بين عائلة، التي إستعانت ببعض العصابات لتصفية حساباتهم ،مما أدى الى مصرع اخيهم الأصغر الذي تم تشييع جنازته في نفس اليوم،

وأوضحت نفس المصادر أن الجريمة استنفرت مختلف المصالح الأمنية بما فيها عناصر الدرك الملكي الذين قاموا بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته، كما تمكنوا من اعتقال 5 عناصر متورطين في نفس الفاجعة، فيما تم نقل بعض أفراد العائلة المصابين إلى المستشفى الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات اللازمة.

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