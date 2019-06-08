تارودانت : من أجل 5 أكياس “ليمون” حارس ضيعة يفقد حياته

نُشر بتاريخ :  2019-06-09 - 00:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لفظ حارس ضيعة فلاحية انفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة بالمشتشفى الجهوي بأكادير، اليوم السبت 8 يونيو الجاري بالمستشفى الجهوي ، بعد ثلاث أيام تعرضه لهجوم خطير من طرف ” لصوص” داخل إحدى الضيعات الفلاحية بالجماعة الترابية الكدية البيضاء بإقليم تارودانت .

وكان اللصوص بحسب مصادر محلية، قد اقتحموا الضيعة الفلاحية ليلة العيد، في محاولة سرقة ” الليمون”، و ضبطهما الحارس متلبسين بالسرقة، ليتمكن من لص بينما رفيقه لاذ بالفرار وقام بتكبيله بواسطة شريط، لكن اللص المختفي، عاد بواسطة سلاح أبيض ، من أجل إطلاق سراح شريكه ، ودخل في عراك مع الحارس، واصابه بعدة طعنات ، قبل أن يختفي من جديد دون فك وتاق شريكه، ليسقط الحارس مغمى عنه، قبل أن يتدخل أصحاب الضيعة ويتم اخطار رجال الدرك .

ولازال البحث جاري على المشتبه فيه الثاني، بعد جمع معلومات عن هويته، وتحرير مذكرة بحث وطنية في حقه.

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