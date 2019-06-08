“البام” ..البرلماني أقشبيل لم يسبق له أن كان مناضلا في صفوف الحزب

هبة بريس – الرباط

أصدرت الأمانة العامة الجهوية لحزب الاصالة والمعاصرة لفاس مكناس ، بيانا توضيحيا بشان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي ضبط صباح اليوم السبت في “حالة غش” خلال اجتيازه الامتحان الجهوي .

واوضح البيان الذي توصلنا بنسخة منه انه ” على إثر ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الغش التي ضبط عليها النائب البرلماني السيد نور الدين اقشيبل عن حزب العدالة والتنمية ( ورمزه المصباح ) بإعدادية العرفان بالرباط بمفهوم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون زجر الغش وما صاحب ذلك من محاولة إلصاق النائب البرلماني السيد نور الدين اقشيبل بحزب الأصالة والمعاصرة ( ورمزه الجرار ) من منطلق تضمين المقالات الصحفية المتناقلة للخبر أن البرلماني الأخير كان مناضلا في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة ..” .

واضاف البيان ان الحزب يؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن النائب البرلماني السيد نور الدين اقشيبل برلماني بحزب العدالة والتنمية عن دائرة القرية غفساي إقليم تاونات ، لم يسبق له أن كان مناضلا في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة أو حتى متعاطفا مع الحزب .

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