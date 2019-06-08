اسبانيا ..حجز حوالي خمسة اطنان من الكوكايين

هبة بريس - وكالات

تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب والاتجار في المخدرات وحجز كمية من مخدر الكوكايين، تقدر بـ4844 كيلوغراما، وذلك في إطار عملية تم تنفيذها بتعاون وتنسيق مع قوات الحرس المدني وإدارة الجمارك.

وقال بيان للشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم السبت، إن هذه العملية التي انطلقت التحقيقات حولها منذ عام 2017 مكنت، أيضا، من إلقاء القبض على 32 شخصا من أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تقوم بإدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى إسبانيا في حاويات عبر ميناء الجزيرة الخضراء في الجنوب.

كما حجزت مصالح الأمن في إطار نفس العملية، التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل، 43 سيارة ومركبة و 87 من العقارات بقيمة مالية تقدر بحوالي 16 مليون أورو، بالإضافة إلى حجز أربعة قوارب وأربع قطع لأسلحة نارية وبندقيتي صيد فضلا عن مبلغ مالي يصل إلى 6 ملايين أورو نقدا.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الشبكة الإجرامية كانت متمركزة بالخصوص في قادس وإشبيلية، حيث كانت تقوم بتوزيع كميات كبيرة من المخدرات القوية التي كانت تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء في حاويات على متن عدة سفن قادمة من بلدان أمريكا اللاتينية.

وحسب مصالح الأمن فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا يتنقلون عبر عدة دول بأمريكا الوسطى والجنوبية، وكذا على مستوى مجموعة من الأقاليم والجهات داخل إسبانيا، كما كانوا يتوفرون على شبكة من العقارات بكل من مالقة وقادس ومدريد وإشبيلية أين يتم إخفاء المخدرات قبل توزيعها.

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