امتحانات البكالوريا تُعيد معتقلا حراكيا الى السجن

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

قرر جمال بنعيسى المفرج عنه مؤخرا بعفو ملكي بعد قضائه مدة اعتقال على خلفية احداث الحسيمة ، السفر الى مدينة فاس لاجتياز امتحانات البكالوريا بسجن “راس الماء” المحلي حيث كان يقضي عقوبته السجنية قبل الافراج عنه .

شقيق بنعيسى قال في تدوينة له “طريق السلامة لأخي جمال بنعيسى حاليا في الطريق إلى السجن المحلي بفاس (رأس الما) لاجتياز الإمتحانات نيل شهادة البكالوريا أتمنى لك النجاح و التوفيق والعودة بالسلامة نحن في انتظار عودتك إن شاء الله.”

واستفاد بنعيسى من عفو ملكي رفقة عدد من المعتقلين “الحراكيين” حيث كان قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات رقفة اثنين من اشقائه بعد اعتقالهم على خلفية احتجاجات شهدتها بلدية بوكيدان اثر النطق بالحكم الابتدائي على مجموعة الزفزافي.

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