ثباتيرو من طنجة : ” امريكا تشن حربا بدون سلاح على الصين “

نُشر بتاريخ :  2019-06-08 - 20:33
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق خوسي لويز رودريغيز ثباتيرو ان الصراع اليوم في العالم قد دخل مرحلة المواجهة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اكثر من اي وقت مضى .

واضاف ثباتيرو خلال مداخلته ضمن فعاليات مؤتمر “سايفاي” للتكنولوحيا والابتكار التي تحتضنه مدينة طنجة ، ان من يمتلك السلطة الرقمية أقوى من الذي يتوفر على أكبر الجيوش في العالم والأسلحة الأكثر تطورا، ولهذا أمريكا تشن حربها بدون سلاح على الصين مؤخرا.

واردف ثباتيرو ان أمريكا اختارت المواجهة المباشرة مع الصين، ليس فقط من خلال الإجراءات الحكومية والقرارات السياسية، بل أيضاً دفع شركات عملاقة لوقف تعاملها مع شركة الهواتف الذكية الصينية “هواوي”، آخر ما صدر عن إدار موقع “فيسبوك” يوم أمس الجمعة.

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