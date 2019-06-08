تشييع جنازة القسّ انطونيو بتطوان

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

شيّع صباح يومه السبت، جثمان القسّ، أنطونيو الذي لقي مصرعه أمس الجمعة، بكنيسة في مدينة تطوان ، بحضور عدد من أصدقائه وأفراد أسرته.

وكان القسّ انطونيو قد فارق الحياة داخل كنيسة بمدينة تطوان، متأثّرا بإصابات خطيرة إثر سقوط باب حديديّ حديث الإنشاء عليه، فيما أصيب مقاول كان برفقته في يده.

القس ” أنطونيو ألكادي فرانسيسيانو ” ، عرف إبان حياته بانتصارا لروح التسامح ما بين الناس، كماكان يقدم المساعدة للمهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء.

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