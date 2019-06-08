البرلماني “البيجيدي”: “نسيت هواتفي في جيبي ولم أغش في الامتحان”

هبة بريس

عمم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين قشيبل، بلاغا على وسائل الاعلام، كشف من خلاله روايته حول “تورطه” في الغش بامتحانات الاولى بكالوريا.

وقال قشيبل في بلاغه: “اتجهت صباح اليوم كباقي التلاميذ إلى إعدادية العرفان في الرباط بسيارتي ونزلت منها ودخلت المؤسسة كباقي التلاميذ ومن بعد التحقت بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية”

وبعد عشرين دقيقة، يقول قشيبل، “تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الاعوان دخل القسم وجاء عندي وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي فأمددتهم له، ومن بعد طلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه فسألني عن شخصي وهويتي وعملي فقدمت له كل الشروحات”.

بعد ذلك طلب مدير المؤسسة مني انتظار مدير الأكاديمية، فانتظرته أكثر من ثلاثة ساعات، ومن بعد جاء النائب واعتذر لي عن تعذر مدير الاكاديمية من المجيء لاتزاماته وقال إذهب وسنتصل بك لاحقا فطلبت منه هواتفي فقال لي يجب أن يتصل بي مدير الأكاديمية.

وأكد البرلماني أن احتفاظه بالهواتف في جيبه “كان سهوا ولم يكن أبدا لأي قصد آخر”، مضيفا بالقول:”تعودت أن أحتفظ بها دائما في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية,

وشدد البرلماني على أن “ما حدث لا علاقة له نهائيا بمحاولة للغش”، مقدما اعتذره عن ما وقع.

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