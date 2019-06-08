إيران تغلق 547 مطعما لمخالفتها “المبادئ الإسلامية”

نُشر بتاريخ :  2019-06-08 - 18:35
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم السبت أنها أغلقت 547 مطعما ومقهى في العاصمة طهران، بسبب مخالفتها “المبادئ الإسلامية”.

وقال رئيس الشرطة في العاصمة، حسين رحيمي، إن قوات الأمن “تعاملت مع أصحاب مطاعم ومقاهي تتنافى مع الأخلاق (…) وأغلقت 547 مؤسسة، وأوقفت 11 شخصا”، مضيفا أن “الشرطة تسهر بشكل دائم على ضمان احترام القوانين الإسلامية”.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن حملة التوقيفات هذه جرت خلال الأيام العشرة الماضية، ضمن عملية مكافحة “الإعلانات غير الملائمة على الإنترنت”، واستخدام “الموسيقى غير الشرعية”، و”التحريض على الفسق”.

من جهتها، خصصت السلطات القضائية في إيران رقما هاتفيا يسمح للمواطنين بالتبليغ عن “التصرفات غير الأخلاقية” المرتكبة في الأماكن العامة، عبر إرسال رسائل نصية قصيرة.

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