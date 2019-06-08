“البيجيدي” يتوعد البرلماني قشيبل في حال تبوث تورطه في “فضيحة الغش”

هبة بريس - الرباط

على اثر تداول خبر ضبط نور الدين قشيبل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات، بحوزته هواتف نقالة ذكية خلال اجتياز امتحانات البكالوريا باعدادية العرفان بمدينة الرباط.

أكدت لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب، أنه بناءا على التوضيح الأولي للمعني بالامر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد احالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فانها تعلن انه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب اليه.

هذا ويشار الى البرلماني البيجيدي ضبط في حال غش، صباح اليوم السبت، خلال اجتيازه لامتحان الفرنسية باعدادية العرفان بمدينة الرباط.

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