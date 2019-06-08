المبصاريون يعلنون عن خوض اضراب الأربعاء القادم

هبة بريس

تلبية لنداء النقابة الوطنية للمبصاريين، قرر المبصاريون خوض إضراب يومه الأربعاء 12يونيو 2019.

وأفاد بلاغ للمبصاريون، أن إضراب الأربعاء يأتي بهدف “شرح قضيتهم وتنبيه المواطن المغربي البسيط والمتوسط لعملية المنع التي سيتعرض لها هو أيضا بعد بعد 65 سنة من الممارسة التطبيقية للمبصاريين سيتم منعهم من حق قياس البصر وتغيير مسار مهنتهم والزج بها إلى الخراب المستعجل.”

واعتبر المبصاريون ، وفق ذات البلاغ، أنهم “يقدمون الخدمة للصحة البصرية الا ان هذه المهنة تتعرض في الشهور الأخيرة إلى قصف ممنهج من طرف نقابة أطباء العيون القطاع الخاص والتي يبدو انها أنشأت بعجالة من أجل تدمير مهنة كانت والى زمن قريب تشتغل في وئام مع أطباء العيون”.

وأشار البلاغ ذاته، الى أن “المبصاري المغربي درس تحت إشراف وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ورخصته التي يشتغل بها تمنحها له الأمانة العامة للحكومة ومديرية الضرائب تتعامل معه كمقاولة علمية في ترتيب معين”.

هذا المبصاري، يضيف البلاغ ذاته، “درس ثلاث سنوات بعد الباكلوريا العلمية في معاهد داخل المغرب وخارجه ومن ضمن اختصاصه قياس البصر الذي لوحده أخذ حصة الأسد من ساعات الدراسة 200 ساعة، إضافة إلى التداريب المكثفة، و بشهادة الأطباء، يعترفون بكفاءة المبصاري ويرحبون به داخل المصحات والعيادات الخاصة. ..ومع ذالك يعلنون الحرب عليه الآن في 2019! …حرب داخل مقر عمله في مقاولته المتوسطة. ..وسط الأحياء وهو يؤدي عمل القرب الصحي. ”

وأشار البلاغ، الى أن المادة السادسة أصبحت موضوع جدل كبير وأصبح المبتغى عند أطباء العيون قطاع خاص هو منع المبصاري من حقه المهني والعلمي في قياس البصر ، مشددين على أن مهنتهم منظمة منذ 65 سنة وصلاحياتها تستمد روحها من الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954. .

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